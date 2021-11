Bochum und der BVB warten

Die Brakeler C-Junioren (am Ball: Vincent Möckel) sind schon in Runde eins gefordert.

A-Junioren: Der Überraschungs-Pokalsieger TuS Bad Driburg muss erst am 27. Februar in Runde zwei ran. Dort wartet in jedem Fall ein Westfalenligist auf den Kreisliga-Club. Driburg trifft auf den Sieger der Partie Westfalia Soest – Eintracht Rheine, die beide drei Ligen höher spielen als der TuS. Der Sieger dieser Partie muss anschließend gegen Arminia Bielefeld ran.

B-Junioren: Die Spvg Brakel darf in der ersten Westfalenpokalrunde zuschauen und muss in Runde zwei im kommenden Februar gegen RW Ahlen (Landesliga) oder den SC Verl (Westfalenliga) ran. Als Lohn wartet auf den Sieger ein Achtelfinale gegen Bundesligist VfL Bochum.

C-Junioren: Die Spvg Brakel muss schon in Runde eins aufs Feld. Am 11. Dezember führt die Reise zum Landesligisten Sprockhövel. Einen Sieg vorausgesetzt, ginge es in Runde zwei gegen Schlangen-Kohlstädt (Kreisliga) oder Eintracht Rheine (Landesliga). Wollen sich die Brakeler, die in der Westfalenliga kurz vor der Winterpause den starken zweiten Platz belegen, das Achtelfinal-Highlight gegen Borussia Dortmund verdienen, müssen sie vorher also zweimal auswärts bestehen.

B-Juniorinnen: Auf die Spvg Brakel wartet in der zweiten Runde in jedem Fall ein Bezirksligist. Die heimischen Mädchen haben in der ersten Runde ein Freilos und spielen dann gegen den Sieger der Partie: Hohenlimburg gegen Schöppingen. Im möglichen Achtelfinale ginge es gegen Regionalligist Ibbenbüren.