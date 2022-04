„Boden hat wunderbar gefedert“

Im Geländeparcours wurde der Ritt des Bad Lippspringer Nachwuchsteams mit der Wertnote 7,7 bewertet und sorgte auch hier für eine gute Platzierung. Am Ende stand der überlegene Sieg im kombinierten Wettbewerb als Gesamtwertung aus Dressur, Springen und Gelände. Den Silberrang in dieser Prüfung sicherte sich hinter Clara-Maria Gerkens mit Maxima Sander vom RV Altenautal eine weitere talentierte Nachwuchsreiterin. Die junge Amazone zeigte mit ihrer Ponystute Now-or-Never ebenfalls sehr gute Leistungen in allen Teilprüfungen und erreichte Platz zwei in dieser Wertung. Dass die beiden Nachwuchsreiterinnen schon in höheren Klassen unterwegs sind, zeigten sie mit ihren weiteren Pferden und Ponys. So siegte Maxima Sander in der A-Dressur mit Amazing Star, Clara-Maria Gerkens erreichte den zweiten Platz in der Dressurreiter-A mit Florentine. Der Reiternachwuchs aus dem Kreis Paderborn präsentierte sich somit auf dem hervorragend hergerichteten Osterturnier des RFV Bad Lippspringe in Bestform.

