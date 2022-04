Bogdan Wenta bittet um Spenden

Kielce/Lübbecke

Einst Handball-Star beim TuS Nettelstedt, jetzt Bürgermeister in der polnischen Stadt Kielce. In dieser Funktion hat sich Bogdan Wenta (60) jetzt an die ostwestfälische Handball-Gemeinde gewandt und bittet um Spenden zur Unterstützung von ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine.

Von Lars Krückemeyer