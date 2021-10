Bökendorf freut sich auf Top-Team

Kreis Höxter

Nach zwei Siegen in Folge geht Frauenfußball-Westfalenligist SV Bökendorf an diesem Sonntag selbstbewusst ins Heimspiel gegen das Spitzenteam Germania Hauenhorst. In der Landesliga gastiert der SV Ottbergen/Bruchhausen im Kellerduell beim SC Wiedenbrück. Phönix Höxter spielt ebenfalls auswärts bei TuRa Löhne. In der Bezirksliga will der SV Kollerbeck im Heimspiel seiner Favoritenrolle gerecht werden.

Von Lena Brinkmann