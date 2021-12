Bökendorf setzt auf Sieg

Mehr Abstiegskampf geht nicht: Der Westfalenliga-Vorletzte SV Bökendorf reist zum direkten Konkurrenten FC Donop/Voßheide. Das Spiel wird an diesem Sonntag um 15 Uhr auf dem neuen Kunstrasenplatz in Lemgo/Brake angepfiffen.

Wiedersehen in Lemgo/Brake: Marina Heidebrecht (rechts), die sich im Sommer aus Bökendorf verabschiedet hatte, spielt inzwischen wieder für den FC Donop/Voßheide.

„Ich denke, dass Donop genau wie wir zuletzt ausschließlich auf Kunstrasen trainiert hat. Unsere letzten Spiele haben alle auf Kunstrasen stattgefunden, von daher wird das kein Nachteil sein“, berichtet die gebürtige Lipperin Lena Kuhlmann. Bökendorfs Trainerin war bis zum Winter 2015 selbst beim FC Donop aktiv. Damals wechselte sie zum SVB. „Für uns zählt ganz klar nur ein Sieg. Mit dieser Einstellung fahren wir auch nach Lemgo. Die Stimmung und die Trainingsbeteiligung sind nach wie vor gut“, führt die 27-Jährige weiter aus. Die Gastgeberinnen belegen mit acht Punkten den ersten Nichtabstiegsplatz. Mit drei Punkten und zwei Rängen dahinter ist der SVB Vorletzter vor dem SV Höntrop, der bereits zurückgezogen hat. Mit 11:26 Treffern haben beide Kontrahenten das gleiche Torverhältnis. „Offensiv haben wir uns im letzten Spiel gesteigert. Dafür wollen wir uns gegen Donop endlich mal belohnen“, betont Lena Kuhlmann. Mit einem Sieg könnte der heimische Ex-Regionallist punktgleich und dann aufgrund des besseren Torverhältnisses an Donop vorbeiziehen und selbst auf dem ersten Nichtabstiegsplatz mit zwei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer überwintern. Fehlen wird im Abstiegskrimi Bökendorfs Abwehrchefin Leonie Holtemeyer, die sich vergangene Woche verletzt hatte. Mit dabei sein wird erneut die reaktivierte Mariella Oebbeke, die gegen Berghofen eine echte Verstärkung war. Der FC Donop/Voßheide hat mit Marina Heidebrecht übrigens eine ehemalige Bökendorfer Leistungsträgerin in den Reihen. Nachdem Heidebrecht im Sommer beim SVB aufgehört hatte, ist die Lemgoerin zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt. Beim Treffen der alten Bekannten am vierten Advent sollen auf dem Fußballplatz allerdings noch keine Geschenke verteilt werden.