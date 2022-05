Bökendorf verschläft Anfangsphasen

Der SV Bökendorf muss sich in der Frauenfußball-Westfalenliga dem spielstarken Tabellenführer FSV Gütersloh 2009 II mit 0:4 (0:1) geschlagen geben. Dabei verschliefen die Spielerinnen von Trainer Dieter Olejak auf eigenem Rasen vor allem jeweils die Anfangsphasen der beiden Halbzeiten.

Frauen-Westfalenliga: 0:4-Heimniederlage nach frühen Gegentoren in beiden Halbzeiten

So kam es, dass Svenja Hörenbaum den Ball in der vierten Spielminute frei vorm Tor zum 1:0 nur einschieben brauchte. „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Sowohl direkt nach dem Anpfiff als auch nach der Halbzeitpause haben wir Tore kassiert. Das ist sehr ärgerlich. Auf der anderen Seite haben wir unsere wenigen Chancen nicht genutzt. Ansonsten wäre das Spiel vielleicht anders verlaufen“, so Trainer Dieter Olejak.