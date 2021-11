Bökendorf zeigt sich selbstbewusst

Kreis Höxter

Nach dem Spielausfall am vergangenen Wochenende ist der Frauenfußball-Westfalenligist SV Bökendorf an diesem Sonntag im Abstiegskampf beim direkten Konkurrenten SV Fortuna Freudenberg gefordert. In der Landesliga hat der SV Ottbergen/Bruchhausen den starken Tabellenfünften Germania Stirpe zu Gast. Phönix Höxter will ebenfalls vor heimischer Kulisse nachlegen.

Von Lena Brinkmann