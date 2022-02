Bonan verlässt Nieheim

SV Heide Paderborn - FC Nieheim „Nach der turbulenten Woche wollen wir erstmal zur Ruhe kommen“, sagt André Schnatmann vor dem Hochstift-Derby. Er springt erneut als Interimstrainer in die Bresche, wird dabei von Torwarttrainer Richard Soethe und Athletiktrainer Vildan Duranovic unterstützt. In seiner Tätigkeit als Sportlicher Leiter helfen Hendrik Müller und Manuel Trost. „Beide sind eng mit eingebunden, was den Kader für die kommende Spielzeit angeht“, so Schnatmann, der schon in der Vorsaison nach der damaligen Trennung von Ufuk Basdas als Interimstrainer tätig war.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen