Bonenburg und Bühne im Fernduell

Kreis Höxter

In der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga A spitzt sich die Lage zu. Am Freitag, 3. Juni, findet der vorletzte Spieltag statt. Besonders im Fokus stehen hier die Partien in Körbecke und Bonenburg. Bonenburgs Vizekapitän Daniel Wulf, unser Tipper des Spieltags, glaubt an den Klassenerhalt und will mit seinem Team einen Heimsieg einfahren.

Von Aaron Reineke