Borchens fleißige Läuferschar

Der Hochstift-Cup 2022 ist beendet. Zwischen März und Oktober wurden insgesamt 23 Läufe ausgetragen. Bei der Abschlussveranstaltung des Hochstift-Cups in der Schützenhalle in Hegensdorf begrüßte Christian Melzer, Leichtathletikchef des gastgebenden Vereins SV 21 Büren, die Läuferschar.

Die meisten Läufer im Hochstift-Cup stellte zum siebten Mal in Folge der SC Borchen mit 25 Finishern vor der Mannschaft des 7CRun-Teams um Jan Braun (15 Teilnehmer). Platz drei belegte der TuS Ovenhausen vor Non-Stop-Ultra Brakel.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Ferdi Borghoff und Katrin Klugmann. Der Präsident des Hochstift-Cups, Wolfgang von Hagen, startete mit den Ehrungen im Rahmen des Nachwuchs-Cups. Den Wanderpokal für den teilnehmerstärksten Verein (zehn) überreichte er dem TuS Ovenhausen. Rang zwei belegte der TuS 1913 Hembsen (sechs). Beide Vereine liefern sich seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Krone.

Dies spiegelt sich auch bei den Gesamtsiegern wider. Bei den Jungs belegte der TuS 1913 Hembsen mit Sverre-Benjamin Böker Platz eins, Fabian Kleibrink wurde Dritter. Dazwischen finishte Fiete Spieker (TuS Ovenhausen). Dessen Teamkollegin Kira Wöstefeld belegte bei den Mädchen den dritten Platz. Henrike Henkenmeier vom LC Paderborn und Jennifer Habig vom SC Borchen kamen auf die ersten beiden Plätze.

Eine Sonderehrung erfuhr Uli Böckler vom Lauftreff Wewer für seinen 25. Hermannslauf und sein Engagement bei der Organisation von Fahrten zu vielen Läufen, wie zum „Hermann“, zum Silvesterlauf von Werl nach Soest oder zum Käsemarkt in Nieheim. Die Laudatio hielt Volker Koch vom SC Borchen. „Uli hat den Alme-Marathon ins Leben gerufen“, meinte Koch, „seine ehrenamtliche Arbeit für die Sportler ist einzigartig. Er hat Friedensprojekte initiiert und viele Spenden gesammelt.“ Uli Böckler erhielt neben Preisen auch einen Lorbeerkranz.

Die Fünf-Kilometer-Serie der-Frauen ging diesmal in den Paderborner Raum. Die erst 17-jährige Theresa Weber vom LC Paderborn siegte vor Clara Borghoff (Grün-Weiß Paderborn) und der Borchenerin Petra Brand.

Gastgeber SV Büren

Die Männer aus dem Kreis Höxter dominierten die 5 Kilometer-Serie. Matthias Berkemeier (LF Lüchtringen) holte sich hier den Gesamtsieg, Raphael Micus vom SSV Rheder-Riesel errang den dritten Rang. Dazwischen reihte sich Pascal Kleibrink vom 7CRun-Team ein.

Laura Stuhldreyer, ebenfalls vom 7CRun-Team, siegte über die 10 Kilometer deutlich vor Verena Krois (SC Borchen) und der Drittplatzierten Elke Wolf vom SCC Scharmede. Nur Devon Grass vom Björn Grass Running Team konnte sich über 10 Kilometer bei den Männern vor Matthias Berkemeier setzen und verhinderte damit, dass der Lüchtringer zum dritten Mal Gold holte. Philip Carniel vom 7CRun-Team freute sich über Platz drei.

Triathletin Viktoria Rath von „Delbrück läuft“ feierte 2017 und 2018 den Gesamtsieg über 10 Kilometer und konnte den Umstieg auf die 20 Kilometer-Serie erfolgreich absolvieren. Hinter ihr kamen Mirjam Burmeister und Melanie Porsch vom SC Borchen auf das Podium.

Auf der Langstrecke reihte sich Marcel Bücker (Delbrück läuft) zwischen die Brüder Ridderbusch ein, wobei der ältere von den beiden, Ronald, den Gesamtsieg einlief.

Wiedersehen am 14. Januar in Brakel

Bei der 100 Kilometer-Serie werden Läufe aus 5, 10 und 20 Kilometer kombiniert. Verena Henze vom Warburger SV gewann vor Jana Zeitz, (LT Lieth Paderborn) und Lena Vogt (SV Rot-Weiß Bentfeld). Bei den Männern stand Matthias Berkemeier zum dritten Mal auf dem Treppchen vor Marcel Bücker, der wie bei der 20 Kilometer-Serie den zweiten Platz belegte. Wolfgang Freitag, sein Teamkollege von „Delbrück läuft“, war mit Bronze sehr zufrieden.

Der Abend war vom gastgegenden SV 21 Büren perfekt organisiert. „Im nächsten Jahr findet im Rahmen der Landesgartenschau 2023 in Höxter ein Bonuslauf statt“, kündigte Wolfgang von Hagen an. „Die Abschlussveranstaltung im November übernimmt der TuS 1913 Hembsen“, so der Vorsitzende vom Hochstift-Cup weiter. „Ich freue mich auf ein Wiedersehen zum Saisonstart am 14. Januar beim Jahreswechsellauf in Brakel.“

Den Abschluss bildete die begehrte Tombola mit mehr als 30 Geschenken und Gutscheinen für die 200 anwesenden Gäste. Alle Infos über den Wettbewerb im Netz: www. hochstift-cup.de.