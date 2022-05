VfR Borgentreich – TBV Lemgo 2:3 (1:1) In einer turbulenten Schlussphase muss sich der Gastgeber geschlagen geben. Luca Mertens brachte seinen VfR in der 23. Spielminute in Führung, kurz vor dem Seitenwechsel musste die Mackenbach-Elf jedoch den Ausgleich, durch Artur Esko (41.) hinnehmen. Luca Mertens machte die Tür zum Klassenerhalt, durch seinen Treffer kurz vor Schluss (80.), ganz weit auf. Doch der TBV schockte die Hausherren mit einem Doppelschlag durch Fabian Hildebrand (89.) und Jasper Süllwold (90.) spät. Am kommenden Mittwoch empfängt Augustdorf die Eintracht aus Jerxen/Orbke, sollte der FCA verlieren, wäre Borgentreich gerettet. Im schlimmsten Fall müssten die Orgelstädter bis zum letzten Spieltag am Pfingstmontag zittern, da sie am kommenden Sonntag spielfrei haben und damit tatenlos zusehen müssen, was die Konkurrenz macht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar