Kreis Höxter

Für einen stark ersatzgeschwächten VfR Borgentreich gab es unter der Woche in Lügde nichts zu holen, daher muss man beim VfR weiter um den Bezirksliga-Klassenerhalt bangen. An diesem Sonntag soll er dann aber endlich eingetütet werden. Der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen möchte dem VfR in Augustdorf Schützenhilfe leisten.

Von Alexander Bendfeld