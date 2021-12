Borgmeier spekuliert auf ein 5:5

In der Tischtennis-Damen-Regionalliga steht für den TTV Hövelhof das letzte Hinrundenspiel auf dem Programm. Dabei empfangen sie am Sonntag um 14 Uhr in der Sporthalle der Mühlenschule Borussia Düsseldorf.

Für die Zuschauer gilt in diesem Spiel die „2G-Regel“ und Maskenpflicht in der Halle. Die Gäste gehören zu den Mitfavoriten um die Meisterschaft und stellen mit Ugne Baskutyte (14:2) und Eireen Kalaitzidou (13:1) zwei der besten Spielerinnen der Liga. „Entscheidend wird sein, wen Düsseldorf neben den beiden starken Spielerinnen aufbieten wird; aber mehr als ein 5:5 ist der Papierform nach nicht möglich“, so der Hövelhofer Teamchef Klaus-Dieter Borgmeier. „Dafür müssen wir dann unsere Doppelstärke ausspielen und dürfen gegen die anderen Spielerinnen nicht patzen“, so Borgmeier weiter. Bei seiner Mannschaft sind alle Spielerinnen an Bord. Der Einsatz der Nummer vier Sarah Löher oder Kristin König ist noch offen, wobei Löher zu ihrem wahrscheinlich vorerst letzten Auftritt im Hövelhofer Dress kommen könnte, da sie vermutlich ein einjähriges Auslandsstudium in Irland einlegen wird.