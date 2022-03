Das ist ein Novum in der ohnehin sehr erfolgreichen Brakeler Vereinsgeschichte. Erstmals führt eine Jugendmannschaft der Rot-Schwarzen die Fußball-Westfalenliga an. Die C-Junioren eroberten den Platz an der Sonne mit einem Arbeitssieg gegen die Spvg Hamm.

B-Junioren Landesliga Spvg 20 Brakel - DSC Arminia Bielefeld 0:2 (0:2). „Die Jungs waren vier, fünf Wochen wegen der Corona-Situation raus. Wir konnten keine richtige Vorbereitung machen. Daher muss ich meiner Mannschaft heute ein großes Lob machen. Das war ein richtig tolles Spiel“, fand Spvg-Übungsleiter Thorsten Kraut trotz der Niederlage nur positive Worte für sein Team. Die körperlich unterlegenen Nethestädter gerieten nach einer halben Stunde in Rückstand. Wenige Sekunden vor der Pause folgte dann das 0:2 - 39. Minute. „Die Gegentore sind unglücklich entstanden. Nichtsdestotrotz war das wieder ein Schritt nach vorne“, hob Kraut abschließend hervor.

B-Junioren Bezirksliga SV Avenwedde - SV Höxter 1:2 (0:1). „Es war ein sehr schweres Spiel, auch wenn wir über weite Strecken überlegen waren. Die Offensivaktionen haben wir allerdings häufig zu schlecht ausgespielt“, berichtete SVH-Coach Andre Schmitt. Die frühe Höxteraner Führung durch Julius Zimmermann (6. Minute) glich der Gastgeber in der 59. Minute aus. Kapitän Rafael Schaefers sorgte zwei Minuten vor dem Ende mit einem direkten Freistoßtor für den Siegtreffer gegen den Tabellenletzten.

„Das war ein Arbeitssieg und ich bin froh, dass wir die nächsten drei Zähler einfahren konnten“, atmete Schmitt nach Spielschluss zunächst einmal tief durch. Die Rot-Weißen festigen durch den Sieg Tabellenplatz drei und empfangen am kommenden Sonntag um 11 Uhr den Zehntplatzierten, FC Kaunitz, auf der heimischen Weserkampfbahn.

C-Junioren Westfalenliga Spvg 20 Brakel - Hammer Spvg 2:1 (0:0). Das war ein hartes Stück Arbeit für die Nethekicker. „Genau so ein Spiel habe ich erwartet, der Gegner hatte nichts zu verlieren. Am Ende zählen die drei Punkte“, gestand Brakels Trainer Thorsten Kraut. Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der lediglich Vinzent Möckel in einer Doppelchance erst Pfosten und dann Latte traf (10. Minute), zeigen die Rot-Schwarzen gegen den Tabellenletzten im zweiten Durchgang eine Leistungssteigerung. Nach vier Minuten in Hälfte zwei konnte Möckel nur per Foul im Hammer Strafraum gestoppt werden - Elfmeter. Luca Orth übernahm die Verantwortung, scheiterte zunächst am Gästekeeper, hämmerte den Nachschuss aber zum 1:0 in die Maschen.

Nur 180 Sekunden später fand eine Ecke von Orth den Kopf von Linus Köring, welcher zum 2:0 einköpfte. Die Brakeler hatten das Spiel eigentlich im Griff. Fünf Aluminiumtreffer der Gastgeber verhinderten eine höhere Führung. So kam es, dass Hamm in der 55. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer traf. Nach einer Viertelstunde zittern stand dann aber fest, dass der neue Tabellenführer der C-Junioren Westfalenliga Spvg 20 Brakel heißt. „Diese Momentaufnahme genießen wir nun“, freute sich Übungsleiter Kraut.

C-Junioren Bezirksliga SC Verl II - Spvg 20 Brakel II 4:0 (2:0). Bereits nach neun Minuten ging Verl in Führung und verdoppelte den Vorsprung bis zur Pause. Nur vier Minuten nach Wiederbeginn dann der endgültige K.O. für das Team von Trainer Martin Skatulla - 0:3. „Wir haben Lehrgeld bezahlt. Psychisch unterlegen, kämpferisch aber ein super Auftritt aus dem viel Positives für die Entwicklung mitgenommen werden kann“, so Skatulla.

D-Junioren Bezirksliga SC Verl - Spvg 20 Brakel 2:0 (0:0). „Die Niederlage geht in Ordnung. Wir machen zwei Fehler und Verl nutzt diese eiskalt aus. Die Einstellung hat gestimmt, vorne waren wir aber nicht zwingend genug“, lautet das Fazit von Spvg-Trainer Maximilian Müller. Verl traf zweimal in den letzten zehn Spielminuten.