Brakel II hilft nur ein Sieg

Kreis Höxter

Das Kreisduell steht im Zeichen des Abstiegskampfes: In der Fußball-Bezirksliga will der Tabellenvorletzte Spvg Brakel II am Donnerstag, 5. Mai, im Nachholspiel gegen den VfR Borgentreich mit einem Sieg an die Nichtabstiegsplätze heranrücken. Die Gäste wollen mit einem Dreier einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen.

Von Alexander Bendfeld