Brakel lässt viele Chancen liegen

Die Spvg. Brakel holt in der Landesliga nur einen Zähler beim 1:1 (1:0) beim SuS Bad Westernkotten. Die Brakeler ließen in Überzahl zahlreiche Chancen liegen und verpassen damit den Sprung auf Platz elf.

Fußball-Landesliga: Nethestädter kommen in Westernkotten nicht über ein Remis hinaus

Tim Rüther hat den Ausgleich der Spvg Brakel in Westernkotten erzielt.

„Wir sind nicht gut in die Partie gestartet und lagen früh zurück“, berichtete Trainer Haydar Özdemir. In der neunten Minute nutzte Philipp Köster einen individuellen Fehler der Brakeler und brachte die Hausherren in Führung.