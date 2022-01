Brakel mischt die Westfalenliga auf

„Träumen ist erlaubt“, sagt Thorsten Kraut, Jugendobmann der Spvg. 20 Brakel und Trainer der C-Junioren-Westfalenliga-Mannschaft, die zur Winterpause auf Platz zwei der Liga steht. Dass sie jetzt an der Nethe gleich mehrfach träumen dürfen, haben sie sich hart erarbeitet – und wollen diesen Weg in der Rückrunde ganz realistisch fortsetzen.

Dreimal in der Woche steht Training auf dem Programm, für die Stützpunktspieler sogar noch eine vierte Einheit. Und auch während des Lockdowns gab es keine echte Fußballpause für die Nachwuchskicker. Mit persönlichen Plänen und Online-Training ging es nahtlos weiter. „Das hat sich ausgezahlt. Als wir wieder auf den Platz durften, war der komplette Kader wieder an Bord“, betont Thorsten Kraut. Der Warburger kam in der Saison 2013/2014 an die Nethe, trainiert also den achten C-Junioren-Jahrgang in Folge.