A-Junioren: „Wir haben am zweiten Turniertag wesentlich besser gespielt als in der Vorrunde. Da mussten wir uns erst wieder an den Hallenfußball gewöhnen. Insgesamt ist es aber ein verdienter Sieg“, fasst Torben Stratenschulte, Trainer des Landesligisten Spvg Brakel, den Weg zum Titelgewinn seines Teams zusammen. In der Vorrunde überzeugten die Nethestädter zwar spielerisch ihren Coach noch nicht vollauf, sammelten aber trotzdem die volle Punktzahl ein und qualifizierten sich so souverän für die Endrunde. Dort ging es ebenfalls mit der maximalen Punktzahl weiter ins Halbfinale und damit zu einer Neuauflage des Gruppenspiels gegen die JSG Brenkhausen/Bosseborn-Weser-Räuschenberg.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert