Kreis Höxter

Die Adler aus Brakel haben sich gut von der 7:9-Derbyniederlage in der Tischtennis-Bezirksliga gegen Höxter erholt und gewinnen mit 9:3 in Langenberg. Derbysieger Höxter erfährt das Brakeler Schicksal der Vorwoche und verliert im Abschlussdoppel. Das Landesliga-Duell des FC Bühne gegen den TTC Rödinghausen fiel krankheitsbedingt aus: „Es wird dank des Entgegenkommens der Gäste am 14. Oktober nachgeholt“, so Teamchef Markus Klare.

Von Jens Göke