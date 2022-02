Kreis Höxter

In der Tennis-Winterrunde haben die Damen 30 vom TV Höxter in der Westfalenliga einen schweren Stand und kassieren eine glatte Niederlage. Auch die Herren des TC Teutoburger Wald können in der 2. Bezirksklasse nicht punkten und sind Schlusslicht. In der Kreisliga trumpfen die Senioren des TV Brakel auf.

Von Inge Stegnjajic