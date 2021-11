Brakels A-Junioren machen aus 0:3-Rückstand einen 6:5-Sieg

Die A-Junioren der Spvg Brakel gewinnen in der Fußball-Landesliga das Scheibenschießen in Warendorf mit 6:5. Derweil kehrten die C-Junioren-Westfalenligakicker nach der unnötigen Niederlage gegen den SC Verl wieder in die Erfolgsspur zurück. Gegen den FC Iserlohn feierten die Nethekicker den siebten Sieg im neunten Spiel.

Jugendfußball: „Riesen Kompliment an die Jungs“, so Trainer Daniel Barbarito

A-Junioren-Landesliga: Warendorfer SU – Spvg Brakel 5:6 (3:0). „Vorne hui, hinten pfui. Wir hätten auch zweistellig gewinnen können“, sagte Spvg-Trainer Daniel Barbarito. Zur Pause sah es danach allerdings nicht aus, denn Warendorf lag 3:0 in Front. Was allerdings in den nächsten 45 Minuten passieren sollte, ahnte da noch niemand. Jaden Dwelck (49.) und Justin Groß (51.) brachten Brakel per Doppelschlag auf 2:3 heran. Warendorf machte in der 58. Minute das 4:2. „Die Jungs haben nie aufgegeben. Ich muss ihnen ein riesen Kompliment machen“, lobte Barbarito. „Im zweiten Durchgang haben wir die Angriffe zielstrebiger zu Ende gespielt. Zur Pause hätte es aber auch schon 5:3 für uns stehen müssen“, ergänzte er.