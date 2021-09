Brakels B-Jugend belonht sich

Kreis Höxter

Vier Siege und ein Unentschieden haben die überkreislich aktiven Juniorenfußballteams aus dem Kreis Höxter am vergangenen Wochenende eingefahren, wobei auch der Punktgewinn der JSG Kollerbeck in Diestelbruch als Erfolg gewertet wird. Die A-Junioren der Spvg Brakel freuen sich über den Sprung auf Platz zwei in der Landesliga und die B-Junioren des SV Höxter über Platz drei in der Bezirksliga.

Von Oliver Temme