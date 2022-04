Brandl meldet sich mit Siegtor zurück

Die Spvg Brakel atmet auf und jubelt. Das junge Team des Fußball-Landesligisten hat sich seinen ersten Sieg im fünften Spiel 2022 auf eindrucksvolle Art und Weise verdient. Beim 3:2 gegen den Tabellennachbarn FC Rot-Weiß Kirchlengern trotzen die Nethestädter fünf kurzfristigen Ausfällen aufgrund von Corona-Infektionen. Und den 3:2- Siegtreffer erzielte Rico Brandl in seinem ersten Spiel nach langer Verletzungspause.

Fußball-Landesliga: Erster Erfolg im Jahr 2022 für die Spvg Brakel – 3:2 im Kellerduell in Kirchlengern

„Die erste Halbzeit war trotz des 0:1-Rückstands schon gut. Aber was wir im zweiten Durchgang gespielt haben, war überragend“, sprach ein sichtlich erleichterter Interimstrainer Giovanni Carmisciano seinem Team ein großes Lob aus. Doch der Reihe nach: Zwischen Donnerstag und Sonntag hatte das Corona-Virus fünf Spvg-Kicker erwischt. Gemeinsam mit dem ebenfalls erkrankten Trainer Haydar Özdemir musste das Sextett zuhause weilen, während die Teamkollegen das wichtige Spiel beim punktgleichen Kellerrivalen in Kirchlengern bestritten. Vier Feldspieler nahmen auf der Bank Platz, darunter der Langzeitverletzte Rico Brandl, A-Jugendspieler Melvin Sommerfeld sowie Interimscoach Carmisciano und dessen Bruder Matteo. Wobei Letzterer als Spieler der zweiten Mannschaft nur im Notfall zum Einsatz hätte kommen dürfen, weil er ansonsten für das Spiel der Bezirksliga-Mannschaft an diesem Donnerstag gesperrt gewesen wäre.