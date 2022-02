Brandwein setzt verstärkt auf die Jugend

Die gute Nachricht: Mit einem 18-Mann-Kader reist Fußball-Westfalenliga am Sonntag zum Auswärtsspiel beim Tabellendritten GW Nottuln. Die Folgen der zwischenzeitlichen Corona-Welle sind aber immer noch zu spüren. Trainer Andreas Brandwein setzt aktuell daher vor allem auf die Jugend.

Fußball-Westfalenliga: Preußen Espelkamp zu Gast in Nottuln

Rechtzeitig zum ersten Pflichtspiel in diesem Jahr beim beim Tabellendritten GW Nottuln hat sich die Lage bei Fußball-Westfalenligist Preußen Espelkamp etwas entschärft. „Wir konnten nach den Corona-Problemen seit zwei Wochen wieder durchgehend trainieren“, sagt Trainer Andreas Brandwein, der beim 0:1 im Test gegen Regionalligist BSV Rehden zuletzt einen guten Eindruck von der Leistungsfähigkeit seiner Elf gewonnen hat. Diese scheint bereit zu sein für den Re-Start in die Saison mit dem schweren Nachholspiel in Nottuln.