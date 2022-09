Brandwein will sich „durchwurschteln“

Torjäger Stefan Langemann zog sich beim 3:1-Heimsieg gegen Hiltrup eine Oberschenkelverletzung zu und fällt definitiv aus. Bei Michael Wessel wurde die in der Partie erlittene Platzwunde am Kopf nicht genäht, sondern geklebt. Aber auch er wird am Sonntag fehlen. Lino Salle ist krank aus dem Urlaub zurückgekehrt. Ben Klostermann hat nach muskulären Problemen am Donnerstag nur locker trainiert. „Da müssen wir abwarten, ob es reicht“, sagt Brandwein. Das gilt auch für Orkun Tosun, der zunächst auf der Bank Platz nehmen soll.

