Brede Brakel dominiert

Brakel.

In eindrucksvoller Manier hat das Gymnasium Brede Brakel bei den Tischtennis-Schulkreismeisterschaften in der Sporthalle des Berufskollegs Brakel demonstriert, wie man erfolgreich an den grünen Platten um Punkte kämpft: Vier von fünf Titeln gingen in die Nethestadt.