Brede-Jungs jubeln doppelt

Viele Tore und ein spannendes Elfmeterschießen haben die Endspiele um die Fußball-Schulkreismeisterschaften der Jungen im Iburg-Stadion in Bad Driburg geprägt. Das Gymnasium Brede Brakel hat sich in zwei Wettkampfklassenden den Titel gesichert, das Gymnasium St. Xaver Bad Driburg war einmal erfolgreich.

In der Wettkampfklasse I (Jahrgänge 2003 bis 2006) hatten sich insgesamt sieben Mannschaften aus Schulen im Kreis Höxter der Sekundarstufen I und II angemeldet. Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen ausgespielt. Als Sieger der Gruppe A zog das Gymnasium Brede Brakel in die Endrunde ein, Sieger der Gruppe B wurde das Gymnasium St. Xaver Bad Driburg. Im Finale waren Torraumszenen zunächst Mangelware, die sicheren Abwehrreihen beider Mannschaften ließen so gut wie keine Chancen zu.