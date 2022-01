Brede-Mädchen fahren zum Bundesfinale nach Berlin

Tischtennis: Großer Brakeler Erfolg in Düsseldorf

Brakel.

Die Tischtennis-Mädchen der Brede Brakel haben sich den NRW-Landesmeistertitel gesichert und dürfen somit am Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin teilnehmen. Zudem haben sich die Jungs der Brede den Vize-Landesmeistertitel in Düsseldorf gesichert.