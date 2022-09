Christopher Wetzler (links) zeigte sich mit seinem FC Nieheim spielfreudig und traf früh per Handelfmeter zur Führung. Der SV Steinheim, hier mit Kapitän Justin Regier (rechts), hielt tapfer dagegen, musste sich am Ende im Viertelfinale des Kreispokals aber deutlich geschlagen geben.

SV Steinheim – FC Nieheim 0:9 (0:6). Die Partie auf dem Steinheimer Kunstrasen begann für den B-Ligisten denkbar schlecht. Bereits nach vier Minuten gab es Handelfmeter für Nieheim. Christopher Wetzler trat an und vollstrecke trocken in die Mitte zur Führung. Spätestens nach einem schnellen Viererpack durch Goalgetter Tobias Puhl (13./19./31./34.) war das Spiel dann zugunsten des Landesligisten entschieden. Noch vor der Pause machte Pascal Hannibal an alter Wirkungsstätte das halbe Dutzend voll (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Alexander Wehrmann (53.), Wetzler (71.) und Manuel Trost (86.) auf 9:0. „Wir waren ein wenig angefressen, dass alle Vereine ihre Spiele von 18 auf 19 Uhr gelegt haben und der SV Steinheim dazu nicht bereit war. Die Jungs haben dann besonders in der ersten Halbzeit die passende Antwort auf dem Platz geliefert. Nach den schwierigen letzten Tagen und Beerdigung unseres Präsidenten Alfred Ruberg einen Tag vor dem Pokalspiel muss ich der Truppe ein großes Kompliment aussprechen“, war FC-Coach Andre Schnatmann zufrieden. Nieheims Trainer Dieter Müller gab zu Protokoll: "Das Ergebnis überrascht ja nicht wirklich. Standesgemäß zieht der Landesligist gegen den B-Ligisten ins Halbfinale ein. Wir hatten nur eine echte Torchance im Spiel, wissen das aber schon richtig einzuordnen und lernen auch aus diesem Spiel."