Brockhagen locht nicht ein

Licht und Schatten beim 24:24 gegen Kinderhaus: Brockhagens Paul Gressel nutzte seine Spielzeit im Rückraum zu drei Treffern, traf in der Schlussphase aber auch einige falsche Entscheidungen.

TuS Brockhagen - Westf. Kinderhaus 24:24 (11:13). Beim Ryder Cup sind am Wochenende die besten Golfspieler aus Europa und den USA gegeneinander angetreten. Nach dem Abpfiff fühlte sich auch Brockhagens Trainer Timo Schäfer wie auf einem Golfplatz. „Beim 20:18 war alles bereit. Wir mussten eigentlich nur noch einlochen, aber haben es leider nicht geschafft.“ Dementsprechend unzufrieden war er mit dem Teilerfolg vor 150 Zuschauern: „So gut man es sich gegen Hörste angucken konnte, so schlecht war es heute. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, aber mit 21 Fehlwürfen kannst du nicht gewinnen.“