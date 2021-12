Brockhagen siegt souverän in Senden

Den Frust der Corona-Probleme hat TuS Brockhagen in positive Energie umgesetzt und nach nur zwei gemeinsamen Trainingseinheiten seit der wochenlangen Pause aufgetrumpft. Der Handball-Verbandsligist gewann das Nachholspiel beim ASV Senden (bis dahin 10:2 Punkte) souverän mit 29:26 (15:11).

Handball-Verbandsliga: 29:26 nach Schock in der 2. Spielminute

Allerdings begann die Partie für die Gastgeber kurz nach dem Anpfiff beim Stand von 1:1 mit einem Schock: Ein ASV-Akteur ging nach einem Zusammenprall mit einer Platzwunde am Kopf zu Boden und war kurze Zeit bewusstlos. Nach fachkundiger Ersthilfe wurde er ins Krankenhaus gebracht, die Partie war 25 Minuten unterbrochen. „Wir wären natürlich darauf eingegangen, hätte Senden unter diesen Umständen nicht weiterspielen wollen“, sagte Trainer Timo Schäfer. Doch die Gastgeber entschieden sich dafür, die Partie fortzusetzen. Der TuS brauchte etwa bis zur 20. Minute, um richtig in Fahrt zu kommen, legte dann allerdings eine in Abwehr und Angriff überzeugende Vorstellung hin.