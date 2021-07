Bronze beim Bundesliga-Debüt

„Über den Ausgang bin ich natürlich mehr als glücklich, einen dritten Platz in meiner ersten Bundesliga-Saison hätte ich mir nicht träumen lassen. Und ich bin natürlich sehr stolz, ein weiteres Jahr im Trikot der Mitteldeutschen Meisterin unterwegs sein zu dürfen“, berichtet die Dalhausenerin.

Nach 1:31:20.5 Stunde war ihr Erfolg perfekt. Die Strecke forderte sie aufgrund der vielen kurzen, harten Anstieg physisch. Sie war gut gestartet, hatte zur Rennmitte versucht etwas Kräfte zu sparen, wobei sie etwas zurückfiel. Doch in zweiten Rennhälfte gelang es ihr einige Plätze gut zu machen.

Maya Redeker, die von ihrem Vater Jörg Redeker trainiert wird, der auch Evelyn Behre, Micah Schmidt und Vincent Beckmann unter seinen Fittichen hat, startet in Weißenfels erstmals in der höchsten deutschen Jugendklasse, der Bundesnachwuchssichtung. „Maya fuhr ein starkes Rennen und wurde 16. von 23 Startern in der U17 weiblich aus ganz Deutschland. Dieses Ergebnis brachte ihr den vierten Platz der Mitteldeutschen Meisterschaft ein“, berichtete Jörg Redeker. Vincent Beckmann fuhr auf Rang 15 im Elite Feld und Micah landete auf Platz 24 im U23-Feld. Diese Rennen wurde gemeinsam gefahren und es waren mehr U23 Fahrer als Elite Fahrer am Start. Jörg Redeker hatte aber nicht nur die Rennen seiner Schützlinge im Blick, er stieg auch selbst auf das Rad. Im Masters kam er nach 1:12:00.2 Stunden durch das Ziel und wurde damit Achter. Das war gleichzeitig der dritte Rang bei den Mitteldeutschen Meisterschaften.