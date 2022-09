Judo: Höxteranerin Pauline Starke in Italien erfolgreich

Höxter/Riccione

Über Italien und Kienbaum nach Usbekistan: Das ist aktuell die Reiseroute der Höxteraner Judoka Pauline Starke. Sie ist für die Weltmeisterschaften im Oktober in Taschkent nominiert und bereitet sich aktuell in Riccione an der italienischen Adriaküste vor. Dort hat sie auch Bronze bei den European Open gewonnen.

Von Sylvia Rasche