Brüder sichern Mennes Sieg

TuS Hiltrup – SV Menne 7:9. Der Start in die Auftaktbegegnung verlief für den SVM holprig: Sowohl Boris Sittig/Stefan Reimann als auch die Brüder Tobias und Christoph Rettberg mussten sich geschlagen geben. Da im Anschluss Jens Wiegand/Michael Koch ihr Match mit 3:1-Sätzen gewannen, gingen die Blau-Weißen mit einem 1:2-Rückstand aus den Doppeln. Im Anschluss entwickelte sich ein Spiel auf des Messers Schneide, in dessen Verlauf Boris Sittig (2), Christoph Rettberg (2), Jens Wiegand und Michael Koch (2) ihre Einzelspiele erfolgreich gestalten konnten. „Besonders Boris Sittig, der sich in den engen Spielen des oberen Paarkreuzes durchgebissen hat, und Christoph Rettberg, der in seinem ersten Spiel für uns sehr abgeklärt agiert hat, haben den Unterschied gemacht“, berichtet Michael Koch, der sich ebenfalls über zwei Einzelsiege freut

