Bühne feiert, Bonenburg steigt ab

Kreis Höxter

Mehr Spannung geht nicht: Die SG Bühne/Körbecke dreht die Partie in Albaxen und sichert sich damit den letzten freien Platz in der Fußball-Kreisliga A. Riesig ist dagegen die Enttäuschung in Bonenburg. Der SVB erledigte seine Hausaufgaben in Vinsebeck, muss aber wegen des Bühner Sieges trotzdem zurück in die B-Liga.

Von Aaron Reineke