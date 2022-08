Gleich am ersten Spieltag gab es einige Überraschungen in der Kreisliga A. Aufsteiger Erkeln siegte beim Mitfavoriten in Wormeln. Und die SG Bühne/Körbecke bot gegen die ebenfalls hochgehandelte TIG Brakel eine starke Vorstellung.

Rettung in höchster Not: Nachdem Bredenborns neuer Spielertrainer Philippe Soethe (Mitte) einen Luftzweikampf gegen Vinsebecks Keeper Daniel Gemke (l.) gewonnen hatte, klärte Marcel Jasperneite für seinen geschlagenen Torwart. Am Ende trennten sich beide Teams torlos 0:0.

FC Germete-Wormeln – SG Erkeln/Hembsen 1:2 (1:1) Der Aufsteiger setzte gleich direkt ein Ausrufezeichen. Gegen den hochgehandelten FC siegte die Multhaupt-Elf im Saisoneröffnungsspiel knapp. Dabei begann für die Hausherren alles nach Plan. Kevin Kloidt brachte die Blau-Weißen in Führung (15.). Doch mit dem Halbzeitpfiff glichen die Gäste durch einen verwandelten Elfmeter in Person von Tim Wetzler aus. Kurz vor Spielende war es dann erneut ein Elfmeter, den der eingewechselte Boris Hartmann zum 2:1 für die SG verwandelte. Hartmann selbst meinte zur Partie: „Tolle Atmosphäre in Wormeln. Eine umkämpfte Partie, kein fußballerischer Leckerbissen. Im ersten Durchgang hatte Germete mehr Spielanteile, in der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel an uns reißen.“ Christian Losse vom FC ärgerte sich: „Eine unglückliche Niederlage durch den späten Nackenschlag per Elfmeter. Die erste Halbzeit gehörte vor toller Kulisse klar uns. Im zweiten Abschnitt verlor das Spiel generell an Fahrt und vieles sah bis zum Strafstoß nach einem gerechten Unentschieden aus.“