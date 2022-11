Fußball-Landesliga: FFC Nethegau siegt in Enger

Kreis Höxter

Frauenfußball-Landesligist FFC Nethegau I hat das Nachholspiel beim SC Enger mit 1:0 gewonnen. Damit hat die Erste in der Landesliga den dritten Tabellenplatz gefestigt und bleibt oben dran. Das Spiel der U23 in der Frauenfußball-Bezirksliga wurde abgesagt, weil der Rasenplatz in Ottbergen aufgrund des Wintereinbruchs unbespielbar war.

Von Lena Brinkmann