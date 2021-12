Cardoso verlässt die Untouchables

Baseball-Bundesligist Paderborn startet am 2. April gegen Bonn in die neue Saison – ein Nationalspieler geht

Der seit wenigen Tagen 22-Jährige wollte es ursprünglich im zweiten Anlauf in die Minor League schaffen, hatte im Vorjahr nach 2017 zum zweiten Mal einen Vertrag bei den Boston Red Sox unterschrieben. Von Ende November bis Mitte Dezember weilte der deutsche Nationalspieler in der Dominikanischen Republik, um sich dort im Trainingskomplex und der Instructional League der Red Sox für höhere Aufgaben zu empfehlen. Nun ist Cardoso zurück, lässt die Minor League aber wohl erst einmal Minor League sein und wechselt in die Bundesliga Süd, zu den Stuttgart Reds. „Wir hätten Marco natürlich gerne weiter hier gesehen, aber in den Gesprächen hat sich herausgestellt, dass das Kapitel Paderborn für ihn vorerst zu Ende ist. Damit verlieren wir einen hochkarätigen Spieler, aber andererseits tut sich wieder eine Lücke auf, die eine Chance für ein anderes unserer Talente bietet“, sagt Coach Jendrick Speer.