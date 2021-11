Chancenwucher erzeugt schwere Hypothek

Selbst das dürfte mit einer so schlechten Wurfeffektivität wie am Samstag nach der Pause in Frage stehen. „Die Chancenauswertung in der zweiten Halbzeit hat uns das Genick gebrochen. Wir haben in der Abwehr mit 23 Gegentoren bis zur 56. Minute gut gestanden, in der ersten Halbzeit auch vorne ein gutes Spiel gemacht. Aber sieben Tore im zweiten Durchgang sind einfach zu wenig“, sagte Michael Boy.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar