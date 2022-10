Lübbecke

Dominik Ebner empfindet derzeit vor allem eines: Freude und Dankbarkeit. Ein Jahr hatte der Profi in Diensten des TuS N-Lübbecke nach einer schweren Hüftverletzung mit dem Handball aussetzen müssen, seit vier Wochen mischt er wieder in Punktspielen auf der Platte mit – und genießt jede Sekunde des Comebacks in vollen Zügen.

Von Alexander Grohmann