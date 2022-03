Corona-Alarm beim SV Bredenborn

„ In der ersten Gruppe der A-Liga hat es den TuS Bad Driburg erwischt. Die Kurstädter können aufgrund von Corona nicht beim FC Germete/W. antreten. Corona-Alarm im Fußballkreis Höxter.

Trainer Julian Middeke hat ebenfalls Covid-19. Foto: Aaron Reineke

„Die Inzidenzwerte schnellen deutschlandweit in die Höhe. Die Zahlen im Amateurfußball sind ein Abbild der allgemeinen Entwicklung“, sagt Klaus Rehermann. Der A-Liga-Staffelleiter rechnet in diesem Frühjahr mit weiteren Spielausfällen. „Wenn drei Fußballer eines Teams infiziert sind und die Nachweise vorliegen, kann ein Verein die Spielverlegung beantragen“, führte der Dringenberger gegenüber dieser Zeitung aus. Vom TuS Bad Driburg lagen nach Aussage des Staffelleiters bis Freitagmittag die positiven Schnelltest-Ergebnisse von vier Spielern vor. „Die Nachholtermine sind bereits angesetzt“, berichtete Rehermann und warnte vor leichtsinnigem Umgang mit den Regeln.

Vorsicht ist die erste Pflicht

„Corona ist noch nicht besiegt. Vorsicht ist unsere erste Pflicht“, stellt Trainer Haydar Özdemir angesichts des Spielausfalls des Landesligisten Spvg Brakel gegen Beckum am vergangenen Sonntag heraus. „Es gab vier coronabedingte Ausfälle. Kontakte sind im und nach dem Training zwangsläufig. Es galt jegliche Ansteckungsgefahr zu vermeiden“, begründete der Spvg.-Trainer die Spielabsage. Angesichts der rapide ansteigenden Infektionszahlen sei es nun wichtig, dass die Akteure vor jedem Training und auch vor jedem Spiel zeitnah getestet würden. „Das sollte eine Pflicht sein.“ Für diesen Sonntag hofft Özdemir, dass die Begegnung beim Tabellenzweiten SC Verl II ausgetragen werden kann. Zwei der vier infizierten Brakeler Spieler haben Corona überstanden. Allerdings gibt der Coach zu bedenken, „dass gerade erst Genesene nicht unmittelbar fit und auf altem Leistungsstand sein können.“ Die wieder gesunden Spieler müssten die Entscheidung allein treffen, wann und in welcher Form sie wieder einsteigen. Özdemir betont in diesem Zusammenhang: „Unsere Impfquote ist 100 Prozent.“

Brakels Trainer Haydar Özdemir sagt: „Die Gesundheit steht an erster Stelle.“ Foto: Oliver Temme

„Es gibt zu viele Unbekannte“, sagt Julian Middeke, Trainer des A-Ligisten SV Bredenborn. Der Trainer selbst ist infiziert und hat das positive Ergebnis des PCR-Tests am Dienstagabend erfahren. „Ich hoffe, dass bei uns die Spitze des Eisbergs Mitte der Woche erreicht worden ist.“ Täglich seien weitere Spieler hinzugekommen. Die ersten Akteure hätten sich am vergangenen Samstagabend nach entsprechenden Symptomen getestet. „Das Wort positiv ist in Zeiten der Pandemie leider negativ“, bedauert Middeke den Domino-Effekt im Verlauf der Woche. „Am vergangenen Freitag hatten wir noch eine Mannschaftssitzung“, blickt der SVB-Übungsleiter auf den möglichen Ansteckungsherd zurück. „Es ist wichtig, dass die Corona-Regeln und Vorgaben eingehalten werden. Geimpft, geboostert, genesen und getestet – das sind bei uns alle Spieler. Julian Middeke hofft, dass die Krankheitsverläufe nun nicht schwerwiegend sind. „Mich plagen Grippesymptome und starke Kopfschmerzen“, so der Trainer gegenüber dieser Zeitung.

Nach sieben Tagen, das ist der kommende Dienstag, könne er sich freitesten. An Training ist bei den „Germanen“ in diesen Tagen nicht zu denken. Die am vergangenen Sonntag ausgefallene Partie gegen den FC Blau-Weiß Weser soll bereits am Freitag, 18. März, ausgetragen werden. „Das sehe ich noch nicht. Genesene Spieler sind nicht von jetzt auf gleich wieder fit. Neuste Studien belegen das.“ Als Trainer werde er keinem seiner Schützlinge Druck machen, nur weil der Terminplan durchgezogen werden muss. „Eine Regenerationszeit muss gewährleistet sein. Die Gesundheit steht an erster Stelle“, hebt Middeke hervor.

„Wir werden uns im Kreisvorstand nach Sonntag, 20. März zusammensetzen und beraten“, schloss A-Liga-Staffelleiter Klaus ­Rehermann für die Kreisligen eine Verlängerung der Saison nicht aus.

Ein Kommentar von Jürgen Drüke

Die Ungewissheit hat in Zeiten von Corona, wie soll es auch anders sein, den Amateurfußball weiterhin fest im Griff. Die Hoffnung auf einen geregelten Spielbetrieb war bei Akteuren, Trainern, Vereinsverantwortlichen und Fans groß. Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen steigen nun allerdings die Inzidenzwerte stetig. Zwangsläufig müssen immer mehr Spiele abgesagt werden, weil zu viele Akteure mit der Omikron-Variante infiziert sind. Gut, wenn dann Trainer von einer hundertprozentigen Impfquote in ihrer Mannschaft berichten können. Gut, wenn die Corona-Regeln und insbesondere die Testungen weiterhin ganz oben auf dem Trainingsplan stehen.

Mit dem Beginn des Frühlings erwacht traditionell das Sportgeschehen. Seit Beginn des Jahres trainieren die meisten Mannschaften im Kreis Höxter von den B-Ligisten bis hinauf zu den Landesligisten FC Nieheim und Spvg Brakel mehrmals wöchentlich. Den Starttermin hatten sie fest vor Augen. Zu oft wurden die Kickerinnen und Kicker in den vergangenen zwei Jahren immer wieder von Covid-19 ausgebremst. Zwei Spielzeiten in Folge sind abgebrochen worden. Und jetzt der nächste Rückschlag: Das Infektionsgeschehen breitet sich nicht nur beim SV Bredenborn rasant aus und macht eine ganze Vorbereitung zunichte. Die Krankheitsverläufe sind in den überwiegenden Fällen grippeähnlich und milde. Nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung ist trotzdem nicht immer alles wieder gut. Genesene berichten von gesundheitlichen Einschränkungen. Die Gesundheit darf nicht auf das Spiel gesetzt werden. Wer weiterhin Probleme hat und sich nicht fit fühlt, sollte unbedingt warten bis alles wieder normal ist.