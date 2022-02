Corona auf beiden Seiten: Hanning springt bei den Füchsen ein

„Die Partie ist nicht in Gefahr“, gab Trainer Emir Kurtagic am Donnerstag Entwarnung, nachdem in der vergangenen Woche drei Spieler im TuS-Kader positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren. Kurtagic zog die Notbremse und ordnete ab Mittwoch eine viertägige Trainingspause an, „um den Rest des Kaders nicht in Gefahr zu bringen“. Eine Maßnahme, die sich offenkundig ausgezahlt hat.

