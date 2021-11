Corona-Ausbruch beim SC Magdeburg – Spiel des TuS N-Lübbecke abgesetzt

Der Schock sitzt tief! Aufgrund von sechs Corona-Fällen beim Spitzenreiter SC Magdeburg ist das Spiel in der Handball-Bundesliga am Sonntag gegen den TuS N-Lübbecke von der HBL abgesetzt worden.

Das für Sonntag vorgesehene Auswärtsspiel des Handball-Bundesligisten TuS N-Lübbecke beim SC Magdeburg ist nach einem Corona-Ausbruch beim Spitzenreiter von der HBL abgesetzt worden. Mindestens sechs Mitglieder des Magdeburger Kaders haben sich bislang infiziert. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

„Beim SC Magdeburg sind in den letzten zwei Tagen sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Personen weisen schwache bis mäßige Symptome auf und befinden sich in häuslicher Quarantäne“, schreibt der SC Magdeburg am Samstagabend auf seiner Homepage. Und weiter: „Mit Blick auf die Inkubationszeit könnten noch weitere positive Fälle hinzukommen. Insofern muss in den nächsten Tagen weiter getestet werden. Daher rät das Gesundheitsamt Magdeburg eindringlich davon ab, die Partie zwischen dem SCM und Lübbecke stattfinden zu lassen. Dieser Empfehlung ist die HBL gefolgt.“

„ »Nach eineinhalb Jahren ohne einen einzigen Coronafall im Team war es wohl unmöglich, dass auch wir irgendwann von diesem Thema eingeholt werden.« “ SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt

Am Dienstag war der SCM noch in der European League in Spanien im Einsatz. Wenige Tage später der Schock bei den bisherigen Überfliegern der laufenden Saison: „Auch nach eineinhalb Jahren ohne einen einzigen Coronafall im Team war es wohl unumgänglich, dass auch wir irgendwann von diesem Thema eingeholt werden. Wir akzeptieren die Entscheidung und werden in den kommenden Tagen weitere Tests durchführen, um schnellstmöglich die Spielfähigkeit wieder herzustellen. Für alle Fans und Partner tut uns die kurzfristige Absage sehr leid und wir informieren schnellstmöglich über einen Nachholtermin“, sagt Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt.

Enge Abstimmung mit dem TuS N-Lübbecke

Der TuS N-Lübbecke wurde in dieser Woche laufend informiert und von der Absage nicht überrascht. „Wir müssen uns beim SC Magdeburg dafür bedanken, wie das hinter den Kulissen gelaufen ist. Zwischen unserem Sportlichen Leiter Rolf Hermann und SCM-Trainer Bennet Wiegert gab es die ganze Zeit über eine enge Abstimmung. So muss es sein“, lobt TuS-Geschäftsführer Torsten Appel das transparente Vorgehen des Tabellenführers.

Pikant: Die HBL-Regularien schreiben eigentlich vor, dass mindestens sieben Spieler einer Mannschaft an Corona erkrankt sein müssen, damit es zu einer Absage kommt. Auch auf Anraten des Magdeburger Gesundheitsamtes setzte der Verband die Partie aber zur Sicherheit aller Beteiligten vorzeitig ab. Schließlich ist es durchaus möglich, dass bis Sonntag weitere Fälle beim Spitzenreiter dazukommen. Um 20 Uhr wurden die Vereine heute Abend offiziell über die Absage informiert. „Wir wünschen den betroffenen Spielern alles Gute“, sagt Torsten Appel.