Corona-Fälle beim TuS N-Lübbecke

Lutz Heiny, hier im Auftaktspiel gegen den Bergischen HC, muss bis zum 25. September in Quarantäne.

Beide Spieler hatten am Sonntag bei der 24:27-Niederlage des Aufsteigers in Göppingen nicht im Kader gestanden. Offizieller Grund: Grippe. Wie der TuS gestern bekannt gab, war bei Rückraumspieler Heiny und Kreisläufer Dräger aber schon am Samstag eine Corona-Infektion nachgewiesen worden – Impfdurchbruch beim TuS-Duo!