Kreis Minden-Lübbecke

Der Handballverband Westfalen (HVW) hat den Spielbetrieb für sieben von 18 Staffeln bis Ende Januar unterbrochen. Während es in der Männer-Verbandsliga, Staffel 1, mit der HSG Hüllhorst und TuS Wehe genauso wie in der Landesliga zur Pause kommt, wird die Spielzeit in der Frauen-Verbandsliga fortgesetzt.

Von Alexander Grohmann und Marcus Riechmann