Corona-Pause im Handball-Kreis wird verlängert

Wie erwartet geht die Coronapause im Handball-Kreis auch im Februar weiter. „Es gibt keinerlei Verbesserung der Situation gegenüber dem Januar“, sagte Vorsitzender Reinhold Kölling in einer Videokonferenz am Montagabend.

Auch die Vereinsvertreter sahen das so. So fiel dem Vorstand die Entscheidung im Anschluss leicht: Auch im Februar wird in allen Wettbewerben und Altersklassen nicht gespielt. Bisher waren die Spiele bis Ende Januar abgesetzt worden. Dass es auf eine Verlängerung der Saison hinausläuft wurde in der Sitzung schnell klar. So sprachen sich etwa die Vereinsvertreter der HSG Hüllhorst und des TuS Gehlenbeck klar dafür aus.