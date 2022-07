Corona – Radsturz – Sieg

Beim 74. Paderborner Osterlauf hatte Laura Stuhldreyer vom 7CRun-Team eine Ehrung als beste heimische Läuferin über die zehn Kilometer erfahren. Im laufenden Hochstift-Cup genügten der 33-Jährigen fünf Wertungsläufe (fünf Siege), um aktuell als drittbeste Frau und Nummer eins ihrer Altersklasse W30 geführt zu werden. Für die Kriminaloberkommissarin spielt Laufen im Jahr 2022 nur die zweite Geige. Sie hat sich in den Triathlon verguckt und tut auch hier das, was sie besonders gut kann und mag: gewinnen!

Triathlon: Laura Stuhldreyer (33) gewinnt Dreikampf in Neuenheerse mit klarem Vorsprung und hat Spaß

Die schmerzhaften Folgen ihres Trainings-Radsturzes auf Schotter-Untergrund sind am linken Bein und Arm noch erkennbar: Laura Stuhldreyer (33), hart im Nehmen, ließ sich davon nicht beirren und war beim 6. Neuenheerser Triathlon schnellste Frau in 1:25:27 Stunden.

Am Samstag beim anspruchsvollen 6. Neuenheerser Triathlon distanzierte sie in 1:23:07 Stunden in einem überschaubaren Feld die Zweitplatzierte Gabi Menke (1:25:27 Std.) um mehr als zwei Minuten.