Coronafall stoppt TuRa Elsen

Tischtennis: Punkte im OWL-Derby in der NRW-Liga gehen kampflos an den SV Brackwede

Paderborn

Ein positiver Coronafall in Reihen der Tischtennisabteilung der TuRa Elsen sorgte für ein stark reduziertes Programm an diesem Spieltag. Da der SV Brackwede in der NRW-Liga nicht verlegen konnte, verzichtete Elsen vorsichtshalber auf die Austragung, so dass die Punkte kampflos in Bielefeld blieben.