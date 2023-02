Preußisch Oldendorf.

Radsport zum Anfassen wird am Sonntag beim letzten Lauf des Weser-Ems-Cups in Preußisch Oldendorf geboten. Um 9.30 Uhr ertönt der Startschuss. Höhepunkt ist das Rennen der Eliteklasse, in dem auch Nationalfahrer und WM-Teilnehmer Luca Harter seine Klasse unter Beweis stellen will.