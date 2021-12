„Da gibt‘s kein richtig oder falsch“

Auf geht‘s! Tin Kontrec (links) und Yannick Dräger starten mit dem TuS N-Lübbecke am Samstag in Mannheim in eine Serie mit drei Spielen in zehn Tagen.

Eine Rolle in der Vorbereitung auf das Spiel am Samstag, 18. Dezember, beim Tabellenelften Rhein-Neckar Löwen (Anwurf 18.30 Uhr) habe die Verkündung des Wechsels am Montag nicht gespielt. „Die Mannschaft und ich haben es zur Kenntnis genommen“, sagt der Trainer. Für das Spiel in der Mannheimer Arena kommt Heinys Einsatz aufgrund seiner Schulterverletzung ohnehin erneut nicht in Frage, auch Torwart Havard Asheim wird nicht dabeisein.